Библиотека «Каверинка» в Пскове откроется после ремонта в конце 2022 года

13:11, 26 ноября 2021, ПАИ

Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина откроется после ремонта в конце 2022 года. Об этом заявил глава администрации Пскова Борис Елкин на заседании Псковской городской Думы 26 ноября.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, депутаты рассмотрели вопрос «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование Государственному бюджетному учреждению культуры «Псковская областная универсальная научная библиотека» нежилого помещения 1005, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Город Псков», расположенного по адресу: Псков, Сиреневый бульвар, 3, без проведения торгов».

«В конце следующего года запланировано [открытие библиотеки. — ПАИ]», - сказал Елкин.