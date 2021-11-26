Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Федеральный бизнес-омбудсмен передал слова поддержки предпринимательскому сообществу Псковской области

Вице-спикер, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков и председатель комитета по экономическому развитию, АПК, природопользованию и экологии Андрей Козлов приняли участие в заседании Консультационно-экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей Псковской области. Предметом обсуждения стали индекс административного давления на бизнес и индекс роста малого и среднего бизнеса – эти показатели характеризуют инвестиционный и деловой климат в регионах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В начале дискуссии на темы, актуальные как для предпринимательского сообщества, так и для органов власти, бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв предоставил слово советнику уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, директору Института экономического роста имени Столыпина Антону Свириденко.

«В это непростое время Борис Титов передаёт всему предпринимательскому сообществу Псковской области слова поддержки», - озвучил приветствие федерального омбудсмена эксперт из Москвы. Антон Свириденко отметил, что в условиях пандемии и вводимых в связи с этим ограничений важно, чтобы предпринимательское сообщество и органы государственной власти действовали в союзе в борьбе с вирусом.

«Необходимо взаимное движение навстречу друг другу. Чтобы со стороны власти не было излишнего административного давления, но и со стороны предпринимательства хотелось бы видеть определённую добропорядочность и готовность работать по тем правилам, которые устанавливает государство. Но и правила эти должны быть выполнимыми, понятными и прозрачными», - подчеркнул советник уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Переходя непосредственно к теме заседания, Антон Свириденко отметил, что в рейтинге субъектов РФ по индексу административного давления на бизнес Псковская область вошла в двадцатку лучших. «Это совместный результат работы, которую ведут предприниматели и органы власти», - резюмировал эксперт.

В ходе совещания было отмечено, что по итогам анализа деятельности контрольно-надзорных органов в регионе зафиксировано снижение доли проверяемых организаций и числа выписанных штрафов, а также существенное повышение количества вынесенных предупреждений.

По мнению вице-спикера регионального парламента Александра Братчикова, очень важно, что тема административного давления на бизнес публично и открыто обсуждается.  «Для расчёта индекса административного давления берутся статистические данные по факту тех проверок, которые уже были проведены, – это важно. Наш бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв постоянно мониторит и контролирует ситуацию в этой сфере, что помогает предпринимателям чувствовать себя более свободно и способствует созданию комфортных условий для деятельности субъектов малого и среднего бизнеса», - отметил Александр Братчиков.

Консультационно-экспертный совет при региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей является совещательным коллегиальным консультативным органом, созданным с целью выявления административных барьеров, встречающихся при ведении предпринимательской деятельности, проведения скоординированной и публичной работы по оценке регулирующего воздействия проектов законов и нормативно-правовых актов, обсуждения действующих законов, разработки предложений для улучшения климата в предпринимательской среде и рассмотрения обращений предпринимателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

26 ноября 2021

До -4 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
26 ноября 2021

Более миллиона человек находится на территории Псковской области
26 ноября 2021

Федеральный бизнес-омбудсмен передал слова поддержки предпринимательскому сообществу Псковской области

26 ноября 2021

Ограничения по COVID-19 продлят в Псковской области до 31 января
26 ноября 2021

Два уголовных дела расследуются в Псковской области по факту фиктивной вакцинации
26 ноября 2021

Двухнедельный локдаун введут в двух районах Псковской области
26 ноября 2021

20 аппаратов ИВЛ приобретут для медучреждений Псковской области
26 ноября 2021

В Псковской области наблюдается рост заболеваемости коронавирусом у детей и подростков

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...