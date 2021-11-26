До -4 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области

13:55, 26 ноября 2021, ПАИ

27 ноября в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем умеренные в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду. Температура по области: ночью -4…+1 градус, днем 0…+3 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.