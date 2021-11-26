В Пскове произошло лобовое столкновение автомобилей

14:31, 26 ноября 2021, ПАИ

В псковском микрорайоне Кресты на улице Военный городок-3 возле дома 120а произошло лобовое столкновение автомобилей «Опель» и «Дэу Нексия», сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».





Участники ДТП от медицинской помощи и госпитализации отказались. Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы обесточили автомобили. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства.