В Пскове произошло лобовое столкновение автомобилей
В псковском микрорайоне Кресты на улице Военный городок-3 возле дома 120а произошло лобовое столкновение автомобилей «Опель» и «Дэу Нексия», сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».
Участники ДТП от медицинской помощи и госпитализации отказались. Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы обесточили автомобили. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства.
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