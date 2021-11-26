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Происшествия

В Пскове произошло лобовое столкновение автомобилей

В псковском микрорайоне Кресты на улице Военный городок-3 возле дома 120а произошло лобовое столкновение автомобилей «Опель» и «Дэу Нексия», сообщил Telegram-канал «Псковская сводка».


 

Участники ДТП от медицинской помощи и госпитализации отказались. Прибывшие на место происшествия сотрудники аварийно-спасательной службы обесточили автомобили. Сотрудники ДПС выясняют обстоятельства.

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