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Общество

Два ФАПа возобновили работу в Красногородском районе

Наталья Максимова. Фото газеты "Заря"

Два ФАПа возобновили работу в Красногородском районе, сообщает газета «Заря». С 23 ноября в Покровском и Блясинском фельдшерско-акушерских пунктах еженедельно ведёт приём фельдшер Опочецкой межрайонной больницы Наталья Максимова.

Сейчас она работает фельдшером на скорой и по совместительству будет обслуживать ФАПы. Такое решение принято руководством больницы совместно с комитетом по здравоохранению Псковской области.

В октябре состоялась прямая линия губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с редакторами районных газет. Главный редактор «Зари» Светлана Павлова привлекла внимание главы региона к проблеме обеспечения сельских территорий медицинскими кадрами.

«Что касается работы ФАПов в Красногородском районе, то мы с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Гаращенко обсудим этот вопрос и постараемся какие-то точечные решения найти», - пообещал губернатор.

«Мы очень хорошо понимаем важность работы фельдшера, её необходимость, - отметил и. о. главного врача Опочецкой межрайонной больницы Владимир Богатырёв. - Фельдшерско-акушерские пункты во все времена были важными социально значимыми объектами для небольших сёл и деревень. Не потеряли они своей значимости и сегодня. ФАПы – это своего рода скорая помощь на периферии района. Администрация больницы не перестаёт искать пути привлечения к нам новых сотрудников, в том числе и для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, и я очень надеюсь, что у нас это получится».

«График приездов я буду составлять ежемесячно и размещать в магазинах, давать информацию по волостям, то есть жители заранее будут знать время моего приезда. За эти два дня я уже познакомилась с некоторыми людьми, все очень довольны, что ФАП возобновил свою работу, - рассказала Наталья Максимова. - Кроме того, в мои обязанности входит не только обслуживание населения на месте, но и выезд в близлежащие деревни к больным, проведение вакцинации детей и взрослых. И, кстати, если будут желающие сделать прививку от COVID-19, у них тоже будет такая возможность. Нужно заранее мне позвонить или записаться, и я буду брать с собой определённое количество вакцины».

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