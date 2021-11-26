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Общество

Женщины в 1,7 раза чаще мужчин страхуют потерю процентов по вкладам

Женщины активнее мужчин страхуют потерю дохода с процентов по вкладам на случай досрочного расторжения договора банковского вклада, выяснили эксперты АО СК «РСХБ-Страхование». Среди пользователей такого предложения 63,2% женщин и только 36,8% мужчин. При этом наиболее активно программой страхования, позволяющей не терять прибыль с вложений, интересуются клиенты в возрасте 55 лет и старше.

АО СК «РСХБ-Страхование» за девять месяцев реализовало более 17 тыс. полисов, обеспечивающих страхование процентов по вкладам. Почти 2/3 из них приобрели женщины. Как полагают эксперты, это может быть связано с тем, что женщины меньше мужчин готовы рисковать и стремятся защитить себя от возможных потерь.

«Вклад сам по себе достаточно стабильный и наименее рискованный инструмент, позволяющий приумножить личный капитал. Им интересуются люди, стремящиеся к определенности. Однако в жизни может произойти всякое, и бывают случаи, когда вклад необходимо закрыть досрочно. Именно от таких ситуаций защищает страхование процентов по вкладам, ведь оно позволяет гарантировать доход, несмотря на потерю права получения начисленных процентов из-за досрочного расторжения договора по инициативе клиента», – отмечает Директор департамента банковского страхования АО СК «РСХБ-Страхование» Владислав Корнеев.

При этом в возрастной структуре клиентов, пожелавших застраховать свою прибыль, преобладают люди в возрасте 55 лет и старше – 79%. Второй по численности возрастной категорией стали клиенты 40-49 лет – около 8%, примерно по 5% процентов составили категории 30-39 лет и 50-54 года. Наименьший интерес к предложению проявили потребители в возрасте 20 лет и моложе (0,2%), а также 20-29 лет – около 2%. Причем эта динамика справедлива как для женщин, так и для мужчин.

Самые страхующиеся регионы

В первую пятерку регионов по количеству заключенных договоров страхования процентов по вкладам вошли Волгоградская (6,8% от общего числа заключенных договоров), Курская (6,2%), Ивановская (5,3%), а также Белгородская (5,1%) и Пензенская области (4,4%).

Что касается стоимости, то полисы с бОльшей суммой покрытия покупают жители населенных пунктов с численностью от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Чаще всего такие полисы приобретали в Республике Адыгее, Хабаровском крае, Ростовской области, а также Сахалинской и Архангельской областях.

Пики продаж страхового продукта пришлись на март и сентябрь 2021 года.

О защите процентов по вкладам

Россельхозбанк совместно с АО СК «РСХБ-Страхование» запустил продажи страхового продукта «Защита процентов по вкладам» в январе 2021 г. Он позволяет компенсировать клиентам потерю дохода по всем договорам срочных банковских вкладов в случае вынужденного досрочного расторжения договора по ряду причин.

Оформление страхового полиса доступно во всех отделениях Россельхозбанка. Страхование распространяется на все договоры срочных банковских вкладов, заключенные страхователем с Россельхозбанком. По количеству вкладов или страховых случаев ограничение не установлено. Срок страхования процентов по вкладу составляет 1 год. Стоимость полиса – от 3 000 рублей. Максимальная сумма страховой выплаты (размер неполученных процентов при досрочном закрытии вклада) – 300 000 рублей.

Страховым случаем признается досрочное расторжение договора банковского вклада по следующим причинам: утрата недвижимого имущества, являющегося местом проживания/регистрации вкладчика, по любым причинам или повреждение в результате пожара, взрыва, противоправных действий третьих лиц, наезда транспортных средств; утрата или угон транспортного средства, находящегося в собственности вкладчика; утрата права собственности на недвижимое имущество, находящееся в собственности застрахованного лица, в результате вступившего в законную силу решения суда, потеря вкладчиком работы; установление вкладчику или его близкому родственнику инвалидности в результате несчастного случая или смерть близкого родственника вкладчика или вкладчика.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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