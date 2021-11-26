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Голландский изразец с «мужиком в пинжаке» обнаружили археологи на улице Леона Поземского в Пскове

Голландский изразец с «мужиком в пинжаке» обнаружили археологи на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом участники раскопок сообщили в Instagram археологического центра Псковской области.

«Новый год все ближе, а мы пока не нашли Деда Мороза, поэтому вот вам мужик в «пинжаке с карманАми», - говорится в посте, сопровождающем фотографию изразца.

По словам археологов, фрагменты разнообразных «голландских» изразцов в большом количестве обнаружены во время раскопок на улице Леона Поземского.

«Мода на такой стиль возникает во времена правления Петра I, первые изразцы были импортными, а к середине XVIII века в России было налажено уже собственное производство. Наиболее распространёнными сюжетами были пейзажи, особенно морские, изображения людей и библейские сюжеты, со временем появляются жанровые, в том числе комические сценки. В нашем случае - это изображение солдата. При создании плитки используется устойчивая схема: в центральной части расположен сюжетный рисунок, а по краям обрамляется широкой декоративной рамкой с богато украшенными углами», - уточнили сотрудники археологического центра.

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