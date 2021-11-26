Псковский педиатр ответил на главные вопросы — пресс-конференция в медиацентре ПАИ

16:46, 26 ноября 2021, ПАИ

20 ноября во всем мире отмечали Международный день педиатра и ребенка. Это стало прекрасным поводом пригласить в медиацентр ПАИ врача-педиатра Псковской детской городской поликлиники Татьяну Михайлову и задать ей актуальные вопросы. Ведущая Надежда Назаренко расспросила гостью о причинах частых детских болезней, средствах профилактики и формирования у малышей иммунитета, а также узнала, зачем от ребенка прятать игрушки и как организовать безопасное общение с домашними питомцами.

«Соблюдает дня режим Джим…»

– Начнем с самого распространенного вопроса: почему так часто дети болеют респираторными заболеваниями и как можно укрепить их иммунитет?

– Что вы имеете в виду под словом «часто»? Ребенок болеет – это нормально. В норме считается, что малыш за год может заболеть 10-12 раз.

– Но по сравнению со взрослыми это часто.

– По сравнению со взрослыми – да. Но для малыша это нормально, он вырабатывает свой иммунитет, он только знакомится с вирусами, бактериями и будет болеть.

Дети часто не болеют летом, с мая по август, а дальше остается восемь месяцев. Распределите эти 10 нормальных случаев ОРВИ на восемь месяцев – получается, что малыш, особенно когда он только пошел в детский сад, в первый-второй год может болеть каждый месяц. Но маму это пугает: неделю болеем, неделю дома восстанавливаемся, неделю в сад пошли. Через неделю малыш заболевает, и мама говорит: «Мы только неделю отходили в сад – снова заболели». Но это нормально, этого не стоит пугаться: малыш знакомится с миром, вырабатывает свой иммунитет.

К сожалению, волшебной таблетки нет. Тут нужно укреплять иммунитет такими методами, как закаливание, полноценное питание, вакцинация, которая есть в национальном календаре.

– Сюда входят и прогулки на свежем воздухе, выезды на природу?

– Конечно, это входит в понятие закаливания. И обязательно режим, что сейчас, к сожалению, не соблюдается. Ребенку, особенно маленькому, чтобы восстановиться и чтоб у него были силы, нужен полноценный 10-часовой сон.

– Несмотря на то что он спать может как не хочет?

– Да. Мы говорим про ночной сон. Восемь часов сна достаточно для взрослого ребенка, подростка, а для малыша это 10 часов: в девять часов вечера легли, а в садик встаем в семь утра, ну вот и получается. А в современном мире детки поздно ложатся спать, режим не всегда соблюдается. Даже если ребенок спит днем, это не то качество сна, которое ночью.

– Несмотря на свой график, нужно понимать, что это необходимо для здоровья ребенка.

– Да. График взрослого не совпадает с графиком ребенка, ему все-таки нужно отдыхать. Многие мамы говорят: «Мы не можем его уложить, потому что он не хочет». Но ребенок к вечеру переутомляется, ему уже сложно уснуть, это кажущаяся бодрость: малыш на самом деле становится активным, нервным, но это все от переутомления, ему надо лечь и уснуть.

– Если вы его положите на кроватку, посидите с ним какое-то время, он уснет?

– Да. Разговор, тихие игры перед сном, расслабляющая ванна, небольшой «мамский» массажик, приглушенный свет, сказка на ночь – и малыш уснет в положенное ему время, в девять часов.

– Режим дня – это одна из возможностей сделать иммунитет ребенка крепким?

– Да.

Нестрашная «бабочка»

– Если нужно посещать врачей, а ребенок очень боится, как помочь ребенку преодолеть этот психологический барьер?

– Ребенку обязательно нужно объяснять, что его ждет. Ребенок – это маленький взрослый, он все понимает и очень чувствует маму: во-первых, самой маме не надо беспокоиться, а во-вторых, нужно ребенку все объяснить, рассказать, что его ждет, куда он идет, какие процедуры с ним будут происходить, если мы говорим о заборе крови. Если мы говорим о посещении врача – рассказать, что доктор его посмотрит, послушает, попросит показать горло. Можно вначале поиграть с игрушками в ролевые игры, чтоб ребенок понимал, что его ждет в поликлинике.

Со своей стороны я как педиатр стараюсь тоже расположить к себе ребенка, у меня есть игрушечки, которые мы можем вместе послушать стетоскопом, я рассказываю, что сейчас будет происходить. Страх – от неизвестности, мы всегда боимся того, чего не знаем и не понимаем.

– А некоторые родители, наоборот, обманывают, не говорят.

– Да, некоторые обманывают, говорят: «Ой, да мы пойдем в магазин», – а приходят в поликлинику. Но не надо обманывать.

– А как вы относитесь к поощрению, к подаркам ребенку после посещения врача, после сдачи анализов или неприятных процедур?

– Наверно, как врач я должна сказать, что это не очень правильно, но как мама…

– Все-таки у некоторых детей поликлиника ассоциируется с забором крови, бывают и другие неприятные, болезненные процедуры – и все, ребенку уже не объяснишь, что ему просто горлышко посмотрят. Как быть здесь?

– Сейчас, во-первых, уже не такие страшные скарификаторы, это не так больно. Есть специальные системы, там момент укола не так понятен ребенку. У нас в поликлинике используются специальные тонкие «бабочки»: это больно, но не настолько. Тут надо просто объяснить.

– Как вы относитесь к мамочкам, которые вообще не водят детей к врачам? Они говорят, что ребенок должен расти так, иммунитет он получает от того, что его окружает, лечат народными традиционными средствами, травами, вообще не посещают врачей. Я еще не говорю о том, что они вообще не вакцинируют своих детей.

– Это, конечно, право каждой мамы, но врачебная работа заключается не только в лечении, но и в профилактике, и не всегда мама может что-то увидеть, что мы видим на профилактических осмотрах. Это очень важно.

Мы приглашаем каждый месяц малыша в поликлинику именно на профилактический осмотр. Даже если мама не хочет вакцинировать ребенка, мы его взвешиваем, измеряем его рост, в профилактических целях в два месяца и в год сдаются анализы. Но и потом, я как врач должна предупредить, что не всегда болезнь протекает легко. Если, например, у сына вашей соседки болезнь протекает в одной форме и ей помогают определенные лекарства, не факт, что вашему малышу то же самое поможет. Каждый ребенок индивидуален, и не стоит заниматься самолечением, стоит показываться врачу.

Важный этап развития

– Когда обязательно нужно посещать врача-педиатра?

– Каждый месяц до года идут профилактические осмотры. После года это раз в три месяца, после двух лет – раз в полгода, и дальше каждый год в детском саду и в школе ребенок осматривается с профилактической целью педиатром и специалистами.

– Раньше малышей до года с профилактической целью посещали на дому педиатры.

– Да. Сейчас это сохраняется: до месяца мы три раза посещаем малыша на дому. Первичный патронаж – это как только выписался ребенок, дальше – в 14 дней и в 21 день. Медсестра приходит также четыре раза за первый месяц, а дальше каждый месяц посещает малыша на дому. Если возникает настороженность по поводу малыша, а мама не хочет прийти в поликлинику, я могу их посетить с профцелью дома.

– А для чего нужны профилактические посещения?

– Потому что малыш, во-первых, активно растет. Первый год – это период активного роста, и мы измеряем вес и рост, оцениваем, насколько гармонично ребенок прибавляет в весе. Мы можем оценить его прибавки, потом внешний вид, его навыки. Есть определенные возрастные периоды, когда ребенок должен научиться переворачиваться, сесть, встать. И когда это немного задерживается, это повод для педиатра задуматься, возможно, назначить дополнительные обследования и консультации для этого ребенка. Наша цель– предотвратить зарождение болезни на начальном этапе, когда все это можно еще вылечить, поймать этот момент.

– А после года профилактические осмотры?

– С той же целью. Там просто уже не так быстро все меняется, как в первый год.

– Говорят, что самый активный рост человек за всю его жизнь как раз от нуля до года.

– Он утраивает свой рост и вес к году, понимаете? Мы так не растем и не развиваемся больше никогда.

– И такое количество навыков мы не получаем за всю жизнь.

– Да, как до года. Потом темп замедляется, и так часто уже не нужно ходить. Раза в три месяца вполне достаточно.

– Но профилактические осмотры до школьного возраста обязательны?

– До садика и в садике тоже. Предполагается, что в три года малыш идет в садик, и дальше уже в садике проводятся раз в год профосмотры.

– В последнее время серьезный вопрос – это вакцинация. Есть родители, которые не хотят вакцинировать своих детей вообще. Конечно, есть группа родителей, которые не вакцинируют их до определенного возраста, а есть те, кто вообще не вакцинирует. Как вы относитесь к этому? И сколько нужно сделать прививок ребенку по календарю?

– Сколько нужно? Надо посчитать. Есть национальный календарь. Первые прививки ребенок получает уже в роддоме – это БЦЖ и от гепатита, дальше – трехкратная вакцинация от гепатита, БЦЖ – однократно, от кори, краснухи и паротита прививки делаются также однократно в годовалом возрасте. Если мы говорим о коклюше, столбняке, дифтерии и полиомиелите, это такая всеми мамами «любимая» прививка «Пентаксим», она делается трехкратно с дальнейшей ревакцинацией через год. Прививок 15, наверно, в общей сложности.

Если говорить о мамах, которые не вакцинируют детей, это их право, это их ребенок. Но я, конечно, за прививки и рекомендую прививаться: это нужно, и много инфекций в мире побороли именно благодаря вакцинации. И то, что мы сейчас видим, например, возвращение кори в Европе – это все отзыв того, что не вакцинируют детей.

– Сталкивались ли вы с такими случаями, когда мама приходит и говорит: «Я хочу вакцинировать ребенка, а муж не хочет». Иногда даже семейные конфликты возникают. Бывает у вас такое в практике?

– В моей практике не было, но тут моя задача как врача ответить на вопросы, все объяснить, рассказать, для чего нужна вакцинация. А дальше уже каждый принимает решение все-таки сам.

По поводу определенного возраста тоже хотела сказать: все-таки не зря национальный календарь разработан таким образом, что вакцины в основном вводятся до года: ребенок все-таки легче переносит прививки, когда они идут в срок, чем уже в старшем возрасте.

«Ветряночные вечеринки»

– Сейчас регистрируются случаи коронавируса у деток, и в Пскове на прошлой неделе как минимум десять малышей в возрасте от нуля до года заболели коронавирусом. Как вы относитесь к тому, что планируется в дальнейшем вакцинировать от коронавируса и детей?

– Если нужно будет, будем вакцинировать.

– А как малыши переносят коронавирус?

– Я могу говорить только как педиатр на основе своего опыта, но, как правило, дети легче переносят болезни, чем взрослые. Заболевание идет волнообразно: то есть заболевшие детки, то их становится меньше. В целом сейчас с начала эпидемии детей действительно стало больше болеть, но те пациенты, что были у меня, переносят коронавирус в легкой форме.

– А вы каждого ребенка с признаками ОРВИ проверяете на коронавирус?

– Если мама не отказывается, то да, такая возможность есть.

– Сами предлагаете или родители просят?

– И я могу предложить, и родители. Мы не отказываемся, всех смотрим, проверяем, назначаем мазки.

– Есть какое-то специфическое лечение коронавируса у детей, в отличие от ОРВИ?

– К сожалению, нет. Лечение то же самое. Какого-то специфического лекарства именно от коронавируса нет. Особо лечение не поменяется. Возможно, мы будем более внимательны к этому ребенку. Тут, наверно, важнее наблюдение после диспансеризации: все-таки у поликлиники профилактическая задача, поэтому диспансерное наблюдение после коронавируса более важно.

– Вы уделяете потом больше внимания таким деткам?

– Да, чтоб предотвратить последствия.

– Вернемся к вакцинации. Есть группы родителей, которые против вакцин. Они специально организуют встречи на дому, когда заболел их ребенок, чтобы его друзья, одногруппники все сразу переболели. Например, у одного ветрянка – и все пишут в соцсетях: «Здравствуйте, мы заболели ветрянкой, приглашаю всех на вечеринку в семь часов вечера».

– Ну да, «ветряночные вечеринки» так называемые. Я против. До переезда во Псков (работаю здесь год) я работала в НИИ детских инфекций в Санкт-Петербурге, в боксированном отделении, и каждый день там лежал ребенок, у которого был ветряночный энцефалит.

Это я к чему? К тому, что ветрянка кажется легкой инфекцией, но есть процент детей, которые очень тяжело ее переносят. Поэтому, конечно, я против «ветряночных вечеринок»: не факт, что если все в садике перенесли ветрянку легко, то ваш ребенок перенесет ее тоже легко. К сожалению, я видела деток с ветряночными энцефалитами: это довольно тяжелое течение ветрянки.

Если вы действительно хотите защитить ребенка, есть вакцина «Варилрикс»: в национальный календарь она не входит, но ею можно двукратно привить ребенка, и иммунитет у него сформируется.

– Мамы вроде пытаются сделать добро, чтобы ребенок потом в старшем возрасте, не дай бог, не заболел ветрянкой.

– Но для этого есть вакцина.

«Это голубь, он летит»

– Какие сегодня самые распространенные заболевания у детей в регионе, если не говорить о респираторных?

– Если говорить про профосмотры, то у маленьких деток это нарушение речевого развития, у детей школьного возраста это нарушения зрения и осанки.

– А нарушений речевого развития стало больше, чем раньше?

– К сожалению, у меня не такой опыт, чтоб оценивать, что было раньше, поэтому затрудняюсь ответить.

– А с чем связано? Если в случае со зрением и с осанкой мы понимаем, что здесь влияет учеба…

– Это, скорее, даже гаджеты, а не учеба. Учеба была всегда. Я думаю, что это больше связано именно с гаджетами: и ребенок, да и мы все постоянно скрючившись что-то набираем, экран находится близко к глазам.

– Получается, что нарушения зрения и осанки теперь чаще встречаются, чем раньше?

– Да. Но это не значит, что надо отказываться от гаджетов. Понятно, мы живем уже в другом времени, а наши дети – это вообще другое поколение, поколение компьютеров.

– Вы против запрета?

– Да. Я за компьютеры, это понятно: это наша жизнь, наше развитие, это нормально. Сейчас очень много программ типа зрительной гимнастики, обычной гимнастики. Например, когда ты сидишь за гаджетом, через 40 минут он напоминает тебе: встань, сделай 50 приседаний, руками помаши пять раз, дай отдых глазам.

– И наверно, ограничивать время пребывания за компьютером?

– Хотелось бы, особенно маленьким детям, чтоб это было не больше часа в сутки.

– А нарушение речевого развития, на ваш взгляд, с чем связано?

– Возможно, с тем, что мы стали меньше общаться со своими детьми, меньше разговаривать с ними. Ребенок для хорошего развития должен слышать живую речь, с ним надо постоянно разговаривать, постоянно что-то объяснять. Вы идете с коляской, он маленький еще и, казалось бы, не понимает, но он все слышит, впитывает. И вот идете и объясняете: это голубь, он летит, это дерево, оно зеленое, оно стоит.

– Он должен хотя бы просто слышать речь?

– Да, просто слышать и понимать. Но мы не говорим сейчас о серьезной патологии, которой должны заниматься неврологи, профильные специалисты.

– Я даже слышала, что с детками надо обязательно разговаривать, когда они еще совсем крохи, до года. При массаже, например, нужно уже с ребенком общаться.

– Да, есть же даже специальные потешки.

– Вроде он тебе и не отвечает, но нужно обязательно что-то говорить.

– Он потом ответит, все впитает и в три года ответит.

– Серьезные патологии как часто встречаются?

– Наверно, не мне надо задавать этот вопрос. У меня на участке их небольшой процент: меньше процента.

– Когда педиатр сталкивается с серьезными патологиями, с подозрениями на них, какие дальнейшие действия?

– Дальше уже ребенка должен наблюдать все-таки профильный специалист. Конечно, у нас есть диспансерное наблюдение, я каждый месяц смотрю этого ребенка, но дальше им занимается все-таки специалист.

– Профильные специалисты находятся в детской областной больнице?

– И в детской поликлинике: у нас есть невролог, офтальмолог, хирург, ортопед. Я со своей стороны как педиатр за ним смотрю, а дальше профильный специалист уже проводит его лечение, обследование, дообследование.

Потехе – час

– Мы знаем, что у нас нехватка медицинских кадров, всех причем: и узких специалистов, и хороших терапевтов. Нужны ли нам еще педиатры, на ваш взгляд?

– Педиатры всегда нужны, я считаю.

– У вас большая нагрузка?

– Да, большая. Развиваются Борисовичи, я в том районе работаю и вижу, что это новостройки, соответственно, это маленькие дети в каждой квартире и действительно в районе не хватает педиатров. Они все приходят к нам, хотят наблюдаться в поликлинике.

– Нужны ли в Пскове еще детские поликлиники?

– Я, собственно, про это и говорю: было бы неплохо.

– Про гаджеты мы уже сказали, что вы, в принципе, не против компьютеров и гаджетов.

– Я не то чтобы не против – я понимаю, что от этого уже никуда не уйти, это наша жизнь – и все, дальше мы уже приспосабливаемся.

– С какого возраста вы бы разрешили пользоваться гаджетами ребенку?

– Смотря какими.

– Некоторые дают гаджет ребенку в руки уже после года, лишь бы он не плакал.

– Наверно, именно личный телефон у ребенка должен появиться где-то в школе с первого класса.

– Их в качестве игрушки дают.

– В качестве игрушки – не надо. Нет, можно посмотреть, конечно, мультики в телевизоре, в планшете, главное, чтоб это было дозировано. 15 минут ребенку вполне хватит, чтобы отвлечься, перезагрузиться, и дальше его уже можно отвлечь на какую-то игру.

– А можно ли уже с двух лет ребенку давать компьютерную игру в планшете? Как вы к этому относитесь, что родители иногда замещают общение гаджетом?

– Ну нет, общение – это вопрос развития речи. Мы уже говорили, все-таки живое общение с собственным ребенком никогда ничто не заменит. Но я не против каких-то: есть и специальные логопедические программы, есть игры, разработанные для детей.

– Это должны быть игры, соответствующие возрасту?

– Да.

– Может быть, это даже хорошо для развития ребенка?

– Если у мамы нет возможности поиграть с карточками, почему бы не предложить эту игру на планшете? Мы живем в современном мире, и почему бы не поиграть. Но опять же дозированно: 10-15 минут.

Батарейки замедленного действия

– А нужно ли играть в обычные игрушки, которые можно потрогать?

– Да, конечно, это обязательно, это этап психического развития ребенка. Если ребенок не играет в игрушки, это для нас тревожный звоночек: почему он в них не играет? К трем годам должны появиться ролевые игры, он должен представлять себя доктором, водителем, полицейским, пожарным, это этап его развития, это обязательно должно быть.

Но про игрушки надо помнить: желательно, чтоб это были сертифицированные игрушками, с хорошими красками, без мелких деталей, если мы говорим про деток до трех лет. Сейчас очень модны музыкальные игрушки, но в них не должно быть маленьких круглых батареек, потому что очень часто ребенок проглатывает батарейку.

У ребенка, особенно в первый год, во рту очень много «объемных» рецепторов. Почему дети все тащат в рот? Они узнают мир в том числе с помощью рецепторов во рту, они объем понимают немножко по-другому, не так, как мы, взрослые: ему надо все потрогать, попробовать, понять. И конечно, он эту маленькую батарейку тащит в рот.

– Это действительно стало проблемой?

– Да, это действительно проблема. Если ребенок проглотил маленькую деталь, мы ее можем вытащить. Это неприятно и, к сожалению, под наркозом. Но маленькая батарейка прилипает к пищеводу, окисляется, и в дальнейшем, даже если мы ее удалили, через какое-то время там может образоваться язва, а после разрыв. И тут я всегда проглотили своих мам на участке: если это музыкальная игрушка, батарейка должна быть большая.

– Или хорошо закрытой, запечатаной?

– Как бы ее ни закрывали, все равно, даже если она завинчена на винтик, она все равно при игре может выпасть. Лучше вообще убрать такую игрушку и предотвратить опасность.

– А какие еще игрушки опасны для детей? Вы сказали, несертифицированные.

– Да.

– Что вы имеете в виду?

– На которых непонятые краски, резко пахнущие, которые красятся. Бывает, игрушки берешь в руку – они оставляют следы. Вообще много игрушек – это тоже плохо. У ребенка должно быть пять-шесть красивых любимых игрушек.

– Почему много игрушек плохо?

– Он рассредоточивает внимание и не концентрируется на чем-то одном среди этого обилия. И потом, он не учится ценить эти игрушки при их изобилии. Поведение у этого ребенка становится потребительским.

– Если он не может концентрироваться на игрушках, он потом не может концентрироваться на каком-то деле.

– Возможно, да. Понятно, что хочется побаловать, особенно когда в твоем детстве этого не было, и сейчас некоторые игрушки ты больше покупаешь себе. Менять игрушки – очень хорошо. Ребенок поиграл игрушками, он потерял к ним интерес – вы их уберите.

– Отдайте кому-то, правда?

– Да даже достаточно убрать. Убрать на две-три недели – ребенок забывает, через три недели он им радуется как новым.

– Что еще в доме, кроме маленьких батареек, чаще всего становится причиной детских травм?

– Если мы говорим о детях до трех лет, когда ребенок начинает ползать – это, конечно, таблетки и химические вещества, которые стоят на нижних полках. Не всегда мама понимает, что ребенок может их выпить: для нас это запрет, а для него это что-то новое, интересное. Поэтому все таблетки, химические средства, косметика должны храниться на верхних полках. Если возможности нет, тогда должны ставиться специальные заклепки, чтобы ребенок не мог открыть дверцу, чтоб это не было в открытом доступе. Колюще-режущие предметы – тоже.

– Я слышала, что химические препараты, которые мы используем для уборки квартиры, мытья посуды и так далее, к сожалению, и взрослые дети иногда могут зачем-то употребить.

– Могут.

– До какого возраста лучше все-таки прибрать их так, чтобы было не достать?

– Пока он не осознает, что это плохо.

– До трех лет представляют опасность таблетки, косметика и так далее…

– Если более старшие дети, то сейчас модны травматические пистолеты. Не знаете такие игрушки? Почему-то очень популярные. Даже гуляя со своим ребенком на площадке, я вижу, как бегают с этими большими пистолетами, и там довольно приличная пуля, которая хорошо если попадет в руку-ногу, а если в глаз? А у старших детей это, конечно, петарды, хлопушки, особенно в Новый год.

– Это, к сожалению, ежегодная история?

– Ежегодная. 1-2 января у нас травмпункт всегда переполнен. Поэтому использовать пиротехнику можно только под присмотром взрослых.

Как спастись от бешеного хомячка

– Нужно ли детям давать рыбий жир и как часто?

– Рыбий жир содержит витамин D. Вы можете дать рыбий жир, а можете давать специальные препараты, например «Детримакс», «Вигантол», «Аквадетрим».

– Всем деткам?

– В нашем регионе – всем.

– А как часто, как долго?

– Каждый день в профилактической дозе. Если нужны дозы выше, это уже назначает ваш педиатр.

– Желательно все-таки консультироваться?

– В профилактической дозе можете все давать. На профосмотрах мы все это мамам рассказываем.

– Как вы относитесь к домашним питомцам? Опасны ли они для детей? Некоторые считают, что они повышают иммунитет и вырабатывает у деток любовь к животным. А некоторые считают, что животные, собаки, кошки – это разносчики заболеваний.

– Конечно, от животного мы можем заразиться и гельминтозами, и бактериальной инфекцией, и простейшими. Но если это животное ваше, вовремя проводите его дегельминтизацию и вовремя прививайте его. Ребенок должен знать, что после общения с животным нужно обязательно помыть руки, прежде чем мы возьмем еду. Ну и, конечно, на улице белочки, ежики, кошки, собаки – бешенство, к сожалению, есть, оно никуда не ушло. Надо объяснять ребенку, что на улице все-таки к котику, собачке не надо подходить, брать их, носить.

– Это сложно. Вы не против общения с домашними животными?

– Если вы следите за своим домашним питомцем и после моете руки…

– Мойте руки – и все будет хорошо. Это касается собачек, кошек – а птичек, ящериц?

– От птичек тоже можно подхватить орнитоз, даже от хомячка можно заразиться бешенством, как ни странно, поэтому правила те же самые. Желательно, чтобы ребенок, подросток, который уже сам ухаживает за аквариумом, за ящерицами, все это обрабатывал в перчатках. После перчатки убрали, руки помыли – и все.

– Благодарю, что вы пришли к нам и ответили на вопросы. Я желаю вам и всем вашим подопечным здоровья, и еще раз с прошедшим профессиональным праздником вас и ваших коллег!

– Спасибо!