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Общество

Более 160 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа

Более 160 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа. Это составляет 44,7 % от плановых показателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В целом план по вакцинации несовершеннолетних выполнен почти на 60 %. Привито порядка 40 тысяч детей. Вакцинировано и более 120 тысяч взрослых, что выше 41 % от плана. Всего в Псковской области планируется привить от гриппа более 359 тысяч человек.

Всего в Псковскую область поступило более 340 тысяч доз вакцины от гриппа трёх видов: «Совигрипп», детский «Совигрипп», а также «Ультрикс Квадри».

Отметим, что медицинские специалисты подчеркивают, что прививку от гриппа можно совмещать с вакциной от COVID-19. Одновременное введение двух вакцин не влияет на их эффективность и не наносит вред здоровью человека. Для удобства населения прививку можно сделать в тех же пунктах, в которых идёт вакцинация от коронавирусной инфекции.

Вакцинация от гриппа уменьшает вероятность инфицирования, а также защищает от возможных осложнений при перенесенном заболевании. Прививаясь сейчас, граждане успеют выработать иммунитет, который сможет защитить их на протяжении всего сезона гриппа.

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