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Премия "Народное признание"

Директор мебельной компании HI-Tech Mebel Андрей Васильев выдвинут на «Народное признание – 2021»

Директор мебельной компании HI-Tech Mebel Андрей Васильев выдвинут на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание – 2021» в номинации «Бизнесмен года». Заявку прислал заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Андрей Никулин.

С 2013 года Андрей Васильев развивает мебельное производство в Пскове. Из маленькой фирмы под руководством Андрея HI-Tech Mebel выросла в большую компанию по производству корпусной и мягкой мебели по индивидуальным проектам.

«Ответственный подход к работе, качество, исполнение заказов в срок и умение слушать клиентов – вот, думаю, что помогает Андрею успешно вести свой бизнес уже восемь лет. Кроме того, с ним всегда приятно общаться», - отметил Андрей Никулин.

Он также подчеркнул, что фирма сотрудничает с ведущими дизайнерами Псковской области, выполняет проекты любой сложности не только в регионе, но и в Санкт-Петербурге и Москве. Мебель можно также увидеть в кафе и салонах красоты Пскова. Кроме того, HI-Tech Mebel изготавливала корпусную мебель для проектных офисов «Команды 2018». 

Заявки на соискание премии «Народное признание» принимаются до 6 декабря. Отправить их можно по электронной почте premiya@informpskov.ru. В письмо следует вложить заполненный бланк заявки, который можно скачать здесь, и фотографию претендента на награду. Подробнее о премии можно узнать здесь.

В этом году премия будет присуждаться в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Экомышление» и «Событие».

Учредителем премии является Псковское агентство информации. Следить за выдвижением новых номинантов и новостями премии можно здесь.

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