Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Презентационные площадки лучших СОНКО Псковской области развернут на форуме «Содействие»

На девятом форуме социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» будет представлено 10 презентационных площадок СОНКО-участников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Лучшие макеты были отобраны членами жюри, в состав которого вошли представители Центра молодежи и общественных инициатив, Общественной палаты Псковской области.

Посетители форума «Содействие» смогут ознакомиться с деятельностью Псковского детского фонда, социального центра «Дети — наше будущее», регионального отделения Российского союза молодежи, учебного центра «Знания», центра «Патриот», военно-патриотического клуба «Высота», клуба единоборств «Кодокан-Псков», регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, благотворительной организации «Я и ты» и спортивного движения «Street Workout Pskov».

Напомним, принять участие в форуме планируют 160 социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году мероприятия форума будут направлены на содействие СОНКО в создании в регионе профессиональных сообществ с высоким потенциалом для формирования гражданского общества.

Программа форума включает как тематические, так и образовательные секции. Одна из них будет посвящена рассмотрению актуальных направлений деятельности НКО. Это комплексное развитие территорий, экообразование населения, социальные услуги, патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни, физическая и духовная культура.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

26 ноября 2021

Восьмиклассница из Невеля претендует на премию «Народное признание – 2021»
26 ноября 2021

Многодетных псковичек с Днем матери поздравила Елена Полонская

26 ноября 2021

Голландский изразец с «мужиком в пинжаке» обнаружили археологи на улице Леона Поземского в Пскове
26 ноября 2021

Более 160 тысяч жителей Псковской области привились от гриппа
26 ноября 2021

Женщины в 1,7 раза чаще мужчин страхуют потерю процентов по вкладам
26 ноября 2021

Михаил Ведерников положительно оценил работу медиахолдинга Псковской области
26 ноября 2021

Дмитрий Месхиев ушёл на самоизоляцию
26 ноября 2021

Ректор ПсковГУ опровергла слухи об отчислении не привившихся от COVID-19 студентов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...