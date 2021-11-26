Презентационные площадки лучших СОНКО Псковской области развернут на форуме «Содействие»

16:14, 26 ноября 2021, ПАИ

На девятом форуме социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» будет представлено 10 презентационных площадок СОНКО-участников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Лучшие макеты были отобраны членами жюри, в состав которого вошли представители Центра молодежи и общественных инициатив, Общественной палаты Псковской области.

Посетители форума «Содействие» смогут ознакомиться с деятельностью Псковского детского фонда, социального центра «Дети — наше будущее», регионального отделения Российского союза молодежи, учебного центра «Знания», центра «Патриот», военно-патриотического клуба «Высота», клуба единоборств «Кодокан-Псков», регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей, благотворительной организации «Я и ты» и спортивного движения «Street Workout Pskov».

Напомним, принять участие в форуме планируют 160 социально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году мероприятия форума будут направлены на содействие СОНКО в создании в регионе профессиональных сообществ с высоким потенциалом для формирования гражданского общества.

Программа форума включает как тематические, так и образовательные секции. Одна из них будет посвящена рассмотрению актуальных направлений деятельности НКО. Это комплексное развитие территорий, экообразование населения, социальные услуги, патриотическое воспитание молодежи, здоровый образ жизни, физическая и духовная культура.