В Пскове из-за короткого замыкания сгорело кафе-чайхана

16:24, 26 ноября 2021, ПАИ

26 ноября в Пскове из-за короткого замыкания сгорело кафе-чайхана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании кафе на Ленинградском шоссе поступило в экстренные службы около 8 утра. В результате сгорел мансардный этаж.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.