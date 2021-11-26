В Пскове из-за короткого замыкания сгорело кафе-чайхана
26 ноября в Пскове из-за короткого замыкания сгорело кафе-чайхана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании кафе на Ленинградском шоссе поступило в экстренные службы около 8 утра. В результате сгорел мансардный этаж.
Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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