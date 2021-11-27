Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

День морской пехоты отмечается в России

РИА Новости © Игорь Зарембо

Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 433 от 19 декабря 1995 года в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного (16) 27 ноября 1705 года. Об этом сообщает портал calend.ru.

Первыми в 1664 году высаживать десант с кораблей начали англичане. В русской армии специальная команда морской пехоты была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». А после успешной «сдачи экзамена» в противоборстве со шведами Петр I решился на создание целого полка, взяв за основу морские команды Балтийского флота.

Сначала такие корабельные абордажно-десантные команды морской пехоты подчинялись командирам кораблей. После окончания военных кампаний команды соединялись в свои батальоны и несли караульную службу на своих базах. Но к концу XVIII века, в связи с изменением характера войн и вооружения армий, морская пехота несколько раз подвергалась реорганизации. Её первоочередной задачей были десантные операции. В том числе русские морские пехотинцы участвовали в Русско-турецкой войне (1768-1774) и в Средиземноморском походе (1798-1800) адмирала Федора Ушакова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

27 ноября 2021

День морской пехоты отмечается в России
26 ноября 2021

Главы России, Азербайджана и Армении обсудили сегодня карабахский конфликт
26 ноября 2021

Учёные обеспокоены новым видом африканского коронавируса
26 ноября 2021

Житель Латвии не может выбраться домой через границу и вынужден бомжевать в Пскове
25 ноября 2021

ВОЗ созывает экстренную встречу экспертов. Обнаружен новый опасный штамм коронавируса
24 ноября 2021

Назальной вакциной от коронавируса привился Владимир Путин
19 ноября 2021

Латвия находится на третьем месте по смертности от коронавируса среди стран Евросоюза
19 ноября 2021

Украина усиливает границы с Белоруссией

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...