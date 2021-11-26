Исполнилось 77 лет со дня образования управления по градостроительной деятельности администрации Пскова

16:34, 26 ноября 2021, ПАИ

77 лет исполнилось со дня образования управления по градостроительной деятельности администрации Пскова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», от имени главы города Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы депутат Валерий Тюменцев поздравил с этой датой коллектив управления и вручил руководителю управления Алексею Саенко и его сотрудникам приветственный адрес и благодарственные письма главы Пскова.

«Благодаря вашим профессиональным усилиям преобразуется территория нашего города, возводятся новые жилые комплексы, создается транспортная и инженерная инфраструктура. От вашего профессионализма зависит качество и надежность городской среды, а следовательно, комфорт и безопасность наших горожан», – подчеркнул депутат и пожелал всем счастья, благополучия, вдохновения и дальнейших творческих успехов.

Напомним, что основной целью деятельности управления по градостроительной деятельности администрации Пскова является осуществление функций в области градостроительной деятельности, осуществляемой в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.