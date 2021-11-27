Выносить во двор еду духам и проводить обряд изгнания тараканов советует народный календарь

10:16, 27 ноября 2021, ПАИ

27 ноября чествуют память святого Филиппа, одного из двенадцати апостолов — учеников Иисуса Христа. Об этом сообщает портал calend.ru.

Согласно Евангелию от Иоанна, Филипп происходил из того же города, что апостолы Андрей и Пётр, и был призван вместе с ними. Он был женат, имел дочерей. Филипп проповедовал Евангелие, сопровождая свои речи чудесами. Так, однажды он воскресил умершего младенца, которого принесла на руках безутешная мать.

В другой раз по требованию толпы, грозившей побить Филиппа камнями, он вернул к жизни покойника, которого несли мимо на носилках. Свою жизнь Филипп окончил на кресте, будучи казнён язычниками за миссионерскую деятельность.

На Руси после Филиппова дня начинался строгий Рождественский (Филипповский) пост.

Вечером Филиппова дня можно было заняться гаданием: девушки оставляли от ужина кусок говядины и клали его себе под подушку, зовя суженого «заговеться», — после этого во сне можно было увидеть будущего жениха.

С Филипповок начинались «бабьи засидки»: женщины собирались в одной избе, пряли лён и шерсть и при этом пели тихие песни или беседовали. Сохранилось немало поговорок и пословиц, подчёркивающих важность рукоделия: «У нерадивой пряхи и на себя нет рубахи»; «Не напрядёшь зимой — нечего будет ткать летом»; «Соха кормит, веретено одевает».

На Филиппа, кроме всего прочего, было принято выносить во двор еду. Она предназначалась духам, оберегающим домашних животных. В некоторых районах в этот день проводили обряд изгнания тараканов. Для этого нужно было всей семьёй вытянуть из избы за нитку таракана, привязанного за ногу.

Кроме того, иней в этот день предвещал урожай овса, дождь — урожай пшеницы. Если каркал ворон — ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.