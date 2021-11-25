Трейл-гонка пройдёт 4 декабря в Великолукском районе

17:10, 26 ноября 2021, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие в соревнованиях по бегу по пересеченной местности. Трейл-гонка пройдет 4 декабря в Сенчитском бору в Великолукском районе. Мероприятие подобного формата состоится в муниципалитете впервые. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Старт забега запланирован на 11:00.

Любители бега по пересеченной местности будут соревноваться на дистанциях в 5, 10 и 15 километров. Главное отличие такой гонки от кроссового бега заключается в ландшафте: для трейлраннинга важно наличие перепадов высоты на маршруте и природных препятствий — холмов, гор, лесных троп, бродов.

Уже более 30 человек подтвердили заявку на участие в забеге. Зарегистрироваться до 1 декабря можно здесь.

Организатором соревнований выступает великолукская команда EDGE Ultra. В клубе состоят 16 человек с разными спортивными достижениями: начинающие бегуны и уже опытные трейлраннеры, участники ультра, полу- и полных марафонов. Все они активно посещают беговые мероприятия в разных регионах России.