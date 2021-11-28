Губернатор: «Потапов-фест» – очень яркое событие культурной жизни Псковской области

13:34, 28 ноября 2021, ПАИ

«Потапов-фест» – очень яркое событие культурной жизни Псковской области, поэтому искренне рекомендую его посетить», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что 26 ноября в Пскове стартовал фестиваль, который посвящён творчеству известного якутского режиссёра театра и кино Сергея Потапова.. До 1 декабря в Псковском драмтеатре имени Пушкина будут звучать песни, ритуальные танцы, сказания, легенды якутов, эвенов и чукчей. Запланированы спектакли, музыкальные концерты, лекция и фильмы.

Один из центральных пунктов программы – «Зойкина квартира», спектакль по Булгакову в постановке Сергея Потапова. «Это, кстати, псковская премьера, работа над которой стала поводом для создания фестиваля», - заметил Михаил Ведерников.