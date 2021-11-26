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Общество

Лучшие стихи о Псковском районе издадут в юбилейном фотоальбоме

Псковский районный центр культуры приглашает всех, кто пишет стихи, присылать свои работы для их последующего отбора и издания на страницах фотоальбома, посвящённого 95-летию образования Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации.

2022 год в Псковском районе пройдёт под знаком юбилея. Одним из событий юбилейного года будет являться издание фотоальбома под рабочим названием «Любимый край – Псковский район». Администрация Псковского района приглашает всех, кто пишет стихи, принять участие в его подготовке.

Тема стихов: «Наш любимый Псковский район». Авторы отобранных стихов обязательно будут отмечены и указаны в числе составителей юбилейного издания.

Свои стихи можно приносить в ближайший Дом культуры или библиотеку. Работники скопируют работы, перешлют их в редколлегию и вернут авторам оригиналы.

Также стихи можно присылать в электронном виде в любом формате на адреса электронной почты: press_pskovrajon@mail.ru, prck60@mail.ru.

По почте: 180006, Псков, улица Школьная, 26, кабинет № 45.

Контактный телефон: 72-19-79.

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