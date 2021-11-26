Профилактику гибели людей на воде в осенне-зимний период обсудили в медиацентре ПАИ

18:27, 26 ноября 2021, ПАИ

26 ноября в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая профилактике гибели людей на воде в осенне-зимний период.

Спикером выступил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Виктор Питолин.

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