Профилактику гибели людей на воде в осенне-зимний период обсудили в медиацентре ПАИ
26 ноября в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая профилактике гибели людей на воде в осенне-зимний период.
Спикером выступил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Виктор Питолин.
Для вас мы узнали, что:
- в Псковской области этой осенью утонул один человек, ведутся поиски ещё одного;
- в осенне-зимний период в группе риска рыбаки и оставленные без присмотра дети;
- сейчас, в ноябре, температура воды всего от нуля градусов. Уже 10 минут пребывания в такой воде смертельно опасно.
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