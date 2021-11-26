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Общество

Профилактику гибели людей на воде в осенне-зимний период обсудили в медиацентре ПАИ

26 ноября в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая профилактике гибели людей на воде в осенне-зимний период.

Спикером выступил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Виктор Питолин.

Для вас мы узнали, что:

  • в Псковской области этой осенью утонул один человек, ведутся поиски ещё одного;
  • в осенне-зимний период в группе риска рыбаки и оставленные без присмотра дети;
  • сейчас, в ноябре, температура воды всего от нуля градусов. Уже 10 минут пребывания в такой воде смертельно опасно.

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