Занятие по метанию гранат и стрельбе прошло среди сотрудников псковского СОБРа

18:45, 26 ноября 2021, ПАИ

Сотрудники псковского СОБР Росгвардии провели занятия по боевому гранатометанию и стрельбе из подствольных гранатометов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Спецназовцы метали боевые гранаты РГД- 5 на полигоне из специально оборудованного укрытия. По условиям упражнения, необходимо было метнуть боевую гранату на расстояние 25 метров в цель, обозначенную тремя мишенями.

Во второй части занятий сотрудники спецподразделения для поражения целей на дистанции 200 метров применили подствольные гранатомёты ГП-30. Использовались как инертные боеприпасы, так и боевые.

«В ходе занятий сотрудники спецподразделения со всеми поставленными задачами справились успешно. Личный состав продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки», – отметил командир СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области, подполковник полиции Сергей Прокофьев.