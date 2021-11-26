Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) станет в России цифровым

19:10, 26 ноября 2021, ПАИ

На пленарном заседании в четверг, 25 ноября, Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении изменения в закон об обязательном медицинском страховании.Об этом сегодня сообщает пресс-служба Госдумы.

«Переход на «цифру» в системе здравоохранения и ОМС в перспективе избавит граждан от необходимости иметь бумажный медицинский полис. В соответствии с законопроектом уже с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет предоставляться по желанию человека, который сам выберет, что ему удобно», — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

«А новорожденным медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года. Главным и единственным документом при обращении к врачу будет свидетельство о рождении», — добавил он.

«Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить», — подчеркнул Вячеслав Володин.