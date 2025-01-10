Борис Елкин вошёл в пятёрку лидеров медиарейтинга первых лиц столиц субъектов СЗФО
Глава Пскова Борис Елкин занял четвёртое место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО за 2024 год. Его медиаиндекс составил 66 702,1, сообщили ПАИ в компании «Медиалогия».
Первое место в медиарейтинге занял глава Мурманска Юрий Сердечкин. На втором месте расположилась глава Петрозаводска Инна Колыхматова, а на третьем – мэр Вологды Андрей Накрошаев.
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 100 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, а также интернет-СМИ.
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