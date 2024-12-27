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Политика

Участники публичных слушаний поддержали преобразование Псковского района в муниципальный округ

Участники публичных слушаний поддержали преобразование Псковского района в муниципальный округ. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

С инициативой о преобразовании района в округ выступили три сельских поселения: Торошинская, Середкинская и Краснопрудская волости.

В обсуждении приняли участие муниципальные депутаты, главы сельских поселений, представители общественности, политических партий, руководители учреждений. Они обсудили плюсы и минусы предстоящей реформы, экономическую целесообразность, структурную модель округа.

«Своё мнение высказали жители Псковского района, депутаты районного Собрания и Собраний сельских поселений, представители политических партий, главы сельских поселений. Мнение каждого выступающего было услышано и зафиксировано в протоколе. Проект принятого решения о преобразовании Псковского района в муниципальный округ будет вынесен на заседание следующей сессии районного Собрания депутатов», – отметила Наталья Фёдорова.

Публичные слушания по этому вопросу проходят во всех сельских поселениях Псковского района с 24 декабря до середины января, подчеркнула она.

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