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Общество

Действие сертификатов для переболевших ковидом в течение года продлят автоматически

Автоматом до года продлят действие сертификатов тем, кто переболел коронавирусом в течение последнего года. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому [он действует] один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении», — сказал он.

Мурашко добавил, что данные свидетельствуют о том, что повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается в 0,74 % случаев.

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