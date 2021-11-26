Действие сертификатов для переболевших ковидом в течение года продлят автоматически
Автоматом до года продлят действие сертификатов тем, кто переболел коронавирусом в течение последнего года. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.
«Сертификат автоматически будет продлён для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому [он действует] один год с момента выздоровления. Сейчас вносятся документы об изменении и правовом обеспечении», — сказал он.
Мурашко добавил, что данные свидетельствуют о том, что повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается в 0,74 % случаев.
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