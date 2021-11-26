«Аэрофлот» объявил два дня распродажи билетов со скидкой до 50% на внутренние рейсы России

21:17, 26 ноября 2021, ПАИ

Сегодня компания «Аэрофлот» объявила распродажу «Улётные дни». В период с 26 по 28 ноября 2021 года билеты на внутрироссийские направления можно приобрести сл скидкой до 50 %, сообщает авиаперевозчик.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом («Оптимум») или без багажа («Лайт»). Полёт необходимо совершить в период с 1 декабря 2021 года по 25 апреля 2022 года на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах авиакомпании «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Предложение действует для прямых рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом, Красноярском, Сочи. Краснодаром и другими городами России. Возможна комбинация тарифов для бронирования транзитного перелёта между городами России через Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи и Краснодар.

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также о правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте компании. Количество авиабилетов в рамках акции ограничено. Тарифы включают все сборы, действуют ограничения.

Забронировать и купить билеты можно на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов в России. Предоставляется услуга предварительного бронирования через контакт-центр «Аэрофлота».