Псковские археологи показали осколок изразца с мужиком в «пинжаке с карманами»
Фрагменты разнообразных «голландских» изразцов в большом количестве обнаружены в ходе раскопок на улице Леона Поземского. Об этом сообщила «Археология Пскова». Мода на такой стиль возникла во времена правления Петра I, первые изразцы были импортными, а к середине XVIII века в России было налажено уже собственное производство.
Наиболее распространёнными сюжетами были пейзажи, особенно морские, изображения людей и библейские сюжеты, со временем появляются жанровые, в том числе комические сценки.
На найденном осколке изображение солдата. При создании плитки используется устойчивая схема: в центральной части расположен сюжетный рисунок, а по краям он обрамляется широкой декоративной рамкой с богато украшенными углами.
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