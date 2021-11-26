Псковские археологи показали осколок изразца с мужиком в «пинжаке с карманами»

22:48, 26 ноября 2021, ПАИ

Фрагменты разнообразных «голландских» изразцов в большом количестве обнаружены в ходе раскопок на улице Леона Поземского. Об этом сообщила «Археология Пскова». Мода на такой стиль возникла во времена правления Петра I, первые изразцы были импортными, а к середине XVIII века в России было налажено уже собственное производство.

Наиболее распространёнными сюжетами были пейзажи, особенно морские, изображения людей и библейские сюжеты, со временем появляются жанровые, в том числе комические сценки.

На найденном осколке изображение солдата. При создании плитки используется устойчивая схема: в центральной части расположен сюжетный рисунок, а по краям он обрамляется широкой декоративной рамкой с богато украшенными углами.