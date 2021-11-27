Трансформаторную подстанцию украл безработный в поле в Великолукском районе

11:40, 27 ноября 2021, ПАИ

24 ноября в Великолукском районе в поле у дороги Москва – Рига была похищена трансформаторная подстанция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вором оказался безработный, ранее судимый 22-летний житель Великолукского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, в Невеле из дома на улице Ставского неизвестные украли мужские ботинки, шапку, спальный мешок, контейнер с мёдом и несколько банок икры. По подозрению в совершении этого противоправного деяния задержан 36-летний неработающий, неоднократно судимый горожанин. Возбуждено уголовное дело.

В октябре текущего года в посёлке Красногородск у дома на улице Больничной украли мопед. В данной краже подозревается 15-летний подросток. Похищенное транспортное средство изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках и Дновском районе раскрыты кражи металлоизделий.