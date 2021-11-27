Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Трансформаторную подстанцию украл безработный в поле в Великолукском районе

24 ноября в Великолукском районе в поле у дороги Москва – Рига была похищена трансформаторная подстанция. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Вором оказался безработный, ранее судимый 22-летний житель Великолукского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Кроме того, в Невеле из дома на улице Ставского неизвестные украли мужские ботинки, шапку, спальный мешок, контейнер с мёдом и несколько банок икры. По подозрению в совершении этого противоправного деяния задержан 36-летний неработающий, неоднократно судимый горожанин. Возбуждено уголовное дело.

В октябре текущего года в посёлке Красногородск у дома на улице Больничной украли мопед. В данной краже подозревается 15-летний подросток. Похищенное транспортное средство изъято. Возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках и Дновском районе раскрыты кражи металлоизделий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Играете ли вы в видеоигры?
Проголосовать >>>

27 ноября 2021

Сегодня выйдет в эфир выпуск программы «Псковская сводка» от 27 ноября
26 ноября 2021

В одном из дворов Пскова столкнулись два автомобиля
26 ноября 2021

В Пскове из-за короткого замыкания сгорело кафе-чайхана
26 ноября 2021

В Пскове произошло лобовое столкновение автомобилей

26 ноября 2021

Мужчина умер недалеко от кладбища в Великих Луках

26 ноября 2021

Мужчина учинил ДТП в Бежаницком районе и ушел пить
25 ноября 2021

Суд огласил приговор псковичке, ударившей полицейского
25 ноября 2021

Камеры зафиксировали падение мужчины в центре Пскова


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...