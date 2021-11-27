Облачную погоду и до +3 градусов обещают псковичам 27 ноября

09:57, 27 ноября 2021, ПАИ

27 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем умеренные в виде мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер восточных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -4 до +1, днем — от 0 до +3.

Атмосферное давление низкое.