Маргариту Кислову разыскивает полиция в Пскове

12:32, 27 ноября 2021, ПАИ

В Пскове полиция разыскивает 29-летнюю Маргариту Кислову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области. По имеющимся данным, жительница Пскова 16 ноября ушла из места жительства. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 28-29 лет, рост около 155-158 сантиметров, худощавого телосложения, лицо округлой формы, волосы русые до плеч, глаза серо-зелёные, брови дугообразные, уши с проколами.

Была одета в чёрную матерчатую куртку на молнии с капюшоном, брюки джинсовые, тёмно-синие, кроссовки чёрные.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.