Более 200 тысяч человек в Псковской области полностью привились от COVID-19

11:14, 27 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области вакцинацию полностью завершили 226 074 человека, за сутки вторую прививку поставили 1 647 жителей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

Первым компонентом вакцины всего привилось 241 935 человек, за сутки прирост составил ещё 1 616 человек.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что сейчас ревакцинацию в области прошли 20 596 человек (593 — за последние сутки).

В Псковской области использовано 84,5 % поступившей вакцины.

«Сейчас наша главная задача — максимально снизить уровень заболеваемости и наращивать темпы вакцинации. Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что за сутки в Псковской области COVID-19 заразились 224 человека (65 561 — всего).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.