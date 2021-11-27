Управляющая организация в Великих Луках прочистила канализацию в одном из домов после вмешательства прокуратуры

16:42, 27 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках управляющая организация прочистила канализационные сети в одном из домов после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Долгое время управляющая организация ненадлежащим образом исполняла правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, а именно: не производилась прочистка канализационного лежака в многоквартирном доме, также ненадлежащим образом проводилась профилактическая прочистка сетей канализации, что в свою очередь способствовало неоднократному осуществлению засора канализации в многоквартирном доме и нарушению прав жильцов данного дома.

В адрес директора управляющей организации прокуратура внесла представление, которое уже рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как отметили в ведомстве, сейчас выявленные нарушения устранены, проведена прочистка канализационного лежака в многоквартирном доме, надлежащим образом осуществляется профилактическая прочистка сетей канализации. Случаев засора канализации в данном многоквартирном доме на сегодняшний день не имеется, подчеркнули в прокуратуре.