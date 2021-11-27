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Общество

Семь лет колонии получил великолучанин за разбой в частном доме

В Великих Луках местного жители приговорили к тюремному сроку за разбой в частном доме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук. 

В мае 2020 года мужчина незаконно проник в дом в частном секторе города и из холодильника, стоящего на кухне, украл продукты. Однако хозяйка дома обнаружила незнакомца на кухне и потребовала прекратить кражу. Однако мужчина напал на женщину, взял находящийся на кухне полиэтиленовый пакет, одел его ей на голову и стал душить. Потерпевшей причинен средней тяжести вред здоровью. С похищенным имуществом житель преступник скрылся. 

15 ноября Великолукский городской суд вынес обвинительный приговор. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 стать 162 УК РФ и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбывание наказания в колонии особого режима. 

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