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5 желанных подарков для девушки

«Чем ярче проявляет себя индивидуальность, тем больше стремится она к единению со всем миром» 

(Рабиндранат Тагор)

Каждая представительница прекрасного пола мечтает быть заметной, выделяться из толпы. Модные вещи и аксессуары помогают находиться в центре внимания, заставляют девушек чувствовать себя сильными, уверенными в себе, приобщаться к обществу красоты и бесподобного стиля. Любая трендовая вещь становится объектом женского желания. А если подарить женщине тренд, но еще и драгоценный, она будет на седьмом небе от счастья. Рассказываем о пяти трендах в «колечной моде», от которых пальчики девушки, как и она сама, будут без ума!

Большие и натуральные камни

Трендовые кольца нового сезона – лучшие поводы заявить миру о своей индивидуальности. «Statement» – термин, трактующийся как «заявление» - актуален не первый год, не обойдет стороной он и 2022-ой. И одним из главных его трендов в сфере ювелирных колец будут изделия с большими и натуральными камнями. «Солирующим» металлом же станет серебро с шероховатыми и неидеальными поверхностями, всевозможными выступами и изгибами.

Крупные перстни и объемные кольца прекрасно подчеркивают нежные и хрупкие женские руки. В 2022 году поделочные минералы «подвинут» драгоценные и полудрагоценные камни. Их уникальные оттенки и свойства будут приносить своим владелицам и эстетическое, и энергетическое удовольствие.

Источник: diamonds-are-forever

Главным камнем Года тигра станет минерал тигровый глаз, теплая коричнево-золотистая гамма которого согреет в холодное время года. И она прекрасно впишется в еще один тренд сезона – желтое золото.

Многослойная и комбинированная геометрия

То, что геометрия попадает в тренды 2022 года – не удивительно. Этот дизайн универсален для любого гардероба и имеется в шкатулке каждой представительницы прекрасного пола. Однако в новом сезоне актуальными будут не одиночные геометричные изделия, а их многослойные и разнохарактерные комбинации.

Источник: pierrejewellery

В 2022 году, чтобы быть популярной, нужно выбирать много тоненьких и аккуратных колечек и надевать их сразу на несколько пальцев, а иногда и на одном размещать по два-три изделия. Тонкие кольца с бриллиантами прекрасно разбавят минималистичные украшения без вставок и станут основной геометрической комбинации аксессуаров на руках.

И снова фаланговые кольца

Такие кольца придают образу экстравагантности, стиля и утонченности. Оригинально смотрятся разомкнутые фаланговые кольца, декорированные кристаллами. Лидерами в моде украшений 2022 года будут двойные кольца, соединенные цепочкой или перемычкой. Как правило, одна часть таких украшений доходит до фаланги или перекрывает ее, поэтому они относятся к одноименной категории украшений. Кстати, большинство фаланговых колец по размеру подходят и на мизинец. Занимая новое место на руке, эти аксессуары обретают новый смысл, посыл и привлекательность.

Околоювелирные материалы и яркие покрытия

В 2022 год из прошлых сезонов с успехом ворвутся кольца из не совсем ювелирных материалов – дерева, керамики, стекла, пластика, тугоплавких металлов. Главное в ювелирном украшении уже не его благородный статус, а дизайнерское решение, которое, собственно, и делает кольцо трендовым. Новые материалы по прочности не уступают золоту и серебру, а даже в чем-то и превосходят их. Так, в эксплуатации кольца из тугоплавкого боросиликатного стекла, карбида вольфрама, титана, молибдена и других материалов показывают прекрасные результаты «носибельности». 

Источник: poisondrop

Отдельная тема нового сезона – яркие оттенки поверхности, которые формируются на украшениях не только ювелирными гальваническими технологиями и эмалями, но и, например, с помощью нанокерамических и полимерных покрытий, что пришли в ювелирную сферу из медицины и автопрома.

Винтажные дизайны

Состаренные поверхности, растительные и цветочные тематики, изящный символизм, нестандартные вставки с глухими оправами – это и многое другое в новом сезоне как никогда кстати. В 2022 году винтаж снова будет актуален.

Источник: indiashop

Конечно, чтобы попасть на пик моды можно «отфильтровать» и шкатулку с фамильными драгоценностями, однако переработанные дизайнерские варианты таких колец выглядят куда эффектнее.

Общим и главным трендом для всего 2022 года эксперты называют максимализм, даже в самых дерзких его проявлениях. И если раньше кольца на каждом пальце руки сигнализировали о дурном вкусе своего владельца, то сегодня все совершенно наоборот. Конечно, не нужно уходить в крайности, но то, что одним кольцом в качестве презента девушке в 2022 году не обойдешься – факт!

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