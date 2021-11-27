О пожарной безопасности напомнили сотрудники МЧС жителям Пушкиногорского района

18:05, 27 ноября 2021, ПАИ

27 ноября сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями органов внутренних провели противопожарный рейд на территории Пушкиногорского района.

По статистике, около четверти людей, погибших на пожарах на территории региона, находились в состоянии алкогольного опьянения. Именно поэтому особое внимание уделено местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

Сотрудники МЧС разъясняют данной категории граждан опасность пользования открытым огнем, печным, газовым и электрооборудованием в нетрезвом виде, а также напоминают об основных правилах пользования данными приборами и устройствами.