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Общество

О пожарной безопасности напомнили сотрудники МЧС жителям Пушкиногорского района

27 ноября сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями органов внутренних провели противопожарный рейд на территории Пушкиногорского района.

По статистике, около четверти людей, погибших на пожарах на территории региона, находились в состоянии алкогольного опьянения. Именно поэтому особое внимание уделено местам проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 

Сотрудники МЧС разъясняют данной категории граждан опасность пользования открытым огнем, печным, газовым и электрооборудованием в нетрезвом виде, а также напоминают об основных правилах пользования данными приборами и устройствами.

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