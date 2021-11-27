КПРФ требует возбудить уголовное дело против Жириновского

16:22, 27 ноября 2021, ПАИ

Фракция КПРФ в Госдуме направила заявление в Следственный комитет с требованием привлечь Владимира Жириновского к уголовной ответственности за прозвучавшее 16 ноября предложение запретить компартию и отменить полученные ею на выборах результаты. Юристы полагают, что заявление — это не более чем пиар и такое дело судебной перспективы не имеет. Об этом пишет МК.ru.

Жириновский весьма живо воспринял запрос прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с неудачливого коммуниста-охотника Валерия Рашкина и выложил коллегам на заседании почти всё, что у него накопилось за много лет.

Как считают коммунисты, высказывания Жириновского в ходе пленарного заседания Госдумы с участием генпрокурора Игоря Краснова — это умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по отношению к КПРФ. Поэтому лидера ЛДПР необходимо привлечь к ответственности по части 2 статьи 282 УК (штраф до 600 тыс. рублей, или исправительные работы до 4 лет, или 3 года тюрьмы).

По мнению адвоката Оксаны Михалкиной, основание для обращения в суд у КПРФ, может быть, и есть, но судебной перспективы у такого дела нет: «Считаю, что судебной перспективы тут никакой нет, потому что делается это в публично-правовом поле, даже если речь о требовании прекратить деятельность той или иной политической партии. Это парламентская партия, она была избрана. Парламентарии выступают с пламенными речами в защиту того или иного положения, не думаю, что какое-то судебное решение может по этому поводу состояться».