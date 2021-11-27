Volkswagen перевернулся на трассе в Стругокрасненском районе, пострадали три человека

16:51, 27 ноября 2021, ПАИ



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"



Фото: Газета "Струги"

















На автодороге Плюсса – Струги Красные возле деревни Новая Деревня в Стругокрасненском районе водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением, после чего машина съехала в левый кювет и перевернулась. Об этом сообщает районная газета «Струги».

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали в медучреждение.

Сейчас на месте ДТП работают ДПС, скорая помощь и МЧС.