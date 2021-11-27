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Происшествия

Volkswagen перевернулся на трассе в Стругокрасненском районе, пострадали три человека

  • ДТП в Стугокрасненском районе
    Фото: Газета "Струги"
  • ДТП в Стугокрасненском районе
    Фото: Газета "Струги"
  • ДТП в Стугокрасненском районе
    Фото: Газета "Струги"
  • ДТП в Стугокрасненском районе
    Фото: Газета "Струги"
  • ДТП в Стугокрасненском районе
    Фото: Газета "Струги"
  • ДТП в Стугокрасненском районе
    Фото: Газета "Струги"
  • ДТП в Стугокрасненском районе
    Фото: Газета "Струги"
  • ДТП в Стугокрасненском районе
    Фото: Газета "Струги"
  • ДТП в Стугокрасненском районе
    Фото: Газета "Струги"

На автодороге Плюсса – Струги Красные возле деревни Новая Деревня в Стругокрасненском районе водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением, после чего машина съехала в левый кювет и перевернулась. Об этом сообщает районная газета «Струги». 

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали в медучреждение. 

Сейчас на месте ДТП работают ДПС, скорая помощь и МЧС.

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