Volkswagen перевернулся на трассе в Стругокрасненском районе, пострадали три человека
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Фото: Газета "Струги"
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Фото: Газета "Струги"
-
Фото: Газета "Струги"
-
Фото: Газета "Струги"
-
Фото: Газета "Струги"
-
Фото: Газета "Струги"
-
Фото: Газета "Струги"
-
Фото: Газета "Струги"
-
Фото: Газета "Струги"
На автодороге Плюсса – Струги Красные возле деревни Новая Деревня в Стругокрасненском районе водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением, после чего машина съехала в левый кювет и перевернулась. Об этом сообщает районная газета «Струги».
В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали в медучреждение.
Сейчас на месте ДТП работают ДПС, скорая помощь и МЧС.
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