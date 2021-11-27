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Общество

Ученый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» не приведет к новой пандемии

Новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон», едва ли приведет к пандемии среди привитого населения. С таким мнением выступил профессор Эндрю Поллард, руководивший испытаниями вакцины от коронавируса, созданной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca в интервью радиостанции BBC.

Он предположил, что существующие сейчас вакцины от COVID-19 продолжат защищать привитых людей от тяжелого течения болезни в случае заражения новым штаммом.

Ученый отметил, что в настоящее время в мире доминирует дельта-штамм и выразил сомнение, что «омикрон» сможет его вытеснить. При этом профессор подчеркнул, что пока данных о новом штамме слишком мало, чтобы с уверенностью говорить о его свойствах. На то, чтобы понять, насколько против него эффективны вакцины, понадобится как минимум несколько недель.

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