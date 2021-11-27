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Общество

В России планирует создать Фонд регионального кино

Союз кинематографистов России планирует создать Фонд регионального кино для поддержки кинопроектов в субъектах страны, пишет ТАСС со ссылкой исполнительного директора молодежного центра Союза кинематографистов, продюсера Дмитрия Якунина.

Он отметил, что Союз кинематографистов готов привлекать свои инвестиции, частные инвестиции, общаться с региональными бюджетами, частными компаниями о привлечении средств на деятельность фонда. Якунин добавил, что фонд также сможет помогать проектам из регионов, которые уже получили государственную поддержку. По его словам, фонд также сможет помогать региональным киностудиям в продвижении своей продукции в кинопрокате.

Директор молодежного центра Союз кинематографистов сообщил, что в апреле следующего года планируется провести презентацию фонда на Московском кинофестивале. Ожидается, что в 2022 году фонд займется продюсированием 15 проектов с общим бюджетом в 200 млн рублей, а в 2023-2024 годах – 30 проектов с бюджетом в 300 млн рублей. Кроме того, в Союзе кинематографистов рассчитывают, что в 2024 году в России будет сформировано порядка 20 региональных кинокластеров.

Якунин подчеркнул, что планируется с ведущими игроками киноиндустрии создать к 2024 году единую экосистему регионального кино.

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