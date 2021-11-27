Тарифы на услуги «Транснефти» в 2022 году индексируют на 4,3%

18:40, 27 ноября 2021, ПАИ

Правление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России утвердило индексацию тарифов на услуги «Транснефти» по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам в 2022 году на уровне 4,3%, пишет ТАСС.

Тариф на транспортировку нефти индексирован на уровне 99,9% от прогнозируемого МЭР уровня инфляции.

В частности, сетевой тариф на прокачку нефти по ВСТО в Китай и через порт Козьмино будет повышен с 2846,44 рубля до 2968,71 рубля за тонну (без НДС). Тариф для нефтепровода Заполярье - Пурпе поднимется с 461,69 рубля до 481,52 рубля за тонну (без НДС). Сетевой тариф для транспортировки нефти по магистральному нефтепроводу Куюмба - Тайшет повысится с 733,95 рубля до 765,48 рубля за тонну (без НДС).

Осенью 2020 года правительство РФ утвердило ежегодный рост тарифов «Транснефти» на 10 лет по принципу инфляция минус 0,1%. На 2021 год тарифы для монополии были индексированы на 3,59%.