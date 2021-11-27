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Общество

В России утвердили механизм определения нового показателя благосостояния граждан — «границы бедности»

В России утвердили механизм определения нового показателя благосостояния граждан — «границы бедности», сообщает пресс-служба Минтруда.

Отмечается, что теперь при расчёте показателя «уровень бедности» вместо прожиточного минимума, который сейчас устанавливается в зависимости от медианного дохода, будет использоваться новый показатель — «граница бедности».

Как уточнили в ведомстве, начальный показатель данной границы устанавливается на уровне последнего расчётного значения прожиточного минимума (ПМ) на основе потребительской корзины. Это ПМ за IV квартал 2020 года, который на основе инфляции будет ежеквартально увеличиваться. Предполагается, что в общем в стране «границу бедности» будут устанавливать ежеквартально, тогда как региональный показатель будет рассчитываться каждый год.

Создание такого показателя связано с переходом с 2021 года на новую модель расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее эти значения определяли на основе стоимости продуктов, включённых в потребительскую корзину. Теперь же с 1 января они высчитываются исходя из медианного среднедушевого дохода и медианной заработной платы.

В министерстве отметили, что с введением нового показателя появится возможность сопоставить сведения об уровне бедности в прошлом «с нынешними замерами и будущими оценками». Соответствующее распоряжение озвучил президент России Владимир Путин, уточнили в Минтруде.

Новое значение не отразится на мерах социальной поддержки — для этого, как и раньше, будут использовать прожиточный минимум.

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