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Количество антител у подростков после вакцинации от ковида вырабатывается больше, чем у взрослых

Количество антител у подростков после вакцинации от ковида детской вакциной, несмотря на то что её концентрация в пять раз меньше, чем у «Спутника V», вырабатывается больше, чем у взрослого населения. Об этом сообщил директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1».

Учёный пояснил, что с приходом дельта-штамма коронавируса дети среди общего числа заболевших коронавирусной инфекцией стали составлять от 10 до 20 % в зависимости от страны. В связи с этим, считает директор центра, нельзя ослаблять пропаганду вакцинации. Он подчеркнул, что в нынешних условиях вакцинироваться так же необходимо, как мыть руки и чистить зубы, говорить «здравствуйте» и «до свидания».

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше – при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

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