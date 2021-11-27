Певица Глюкоза предложила оборудовать в школах места, где дети могли бы курить
Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в эфире YouTube-шоу «Джарахов» указала на необходимость оборудовать в школах места, где дети могли бы курить.
Она подчеркнула, что школьникам не разрешают курить ни в учебном заведении, ни дома, и поделилась своей историей о том, что ее дочь Лиду выгнали из школы после того, как увидели с сигаретой.
Певица задалась вопросом «а где детям курить?». По мнению Глюкозы, ни рядом с родителями, ни в школе такой возможности нет.
«Ну сделайте уже детям место для курения!», - подытожила Ионова.
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