Певица Глюкоза предложила оборудовать в школах места, где дети могли бы курить

20:40, 27 ноября 2021, ПАИ

Российская певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, в эфире YouTube-шоу «Джарахов» указала на необходимость оборудовать в школах места, где дети могли бы курить.

Она подчеркнула, что школьникам не разрешают курить ни в учебном заведении, ни дома, и поделилась своей историей о том, что ее дочь Лиду выгнали из школы после того, как увидели с сигаретой.

Певица задалась вопросом «а где детям курить?». По мнению Глюкозы, ни рядом с родителями, ни в школе такой возможности нет.

«Ну сделайте уже детям место для курения!», - подытожила Ионова.