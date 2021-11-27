Великобритания ввела обязательные ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну

21:02, 27 ноября 2021, ПАИ

Великобритания ввела обязательный ПЦР-тест для всех въезжающих в страну и самоизоляцию до получения результата, пишет ТАСС. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что ужесточение правил связано с риском распространения в стране нового штамма коронавируса «омикрон».

Он отметил, что новые ограничения будут касаться в том числе и вакцинированных граждан.

До настоящего момента при въезде в страну людям, которые привиты признанными в Великобритании вакцинами, самоизоляция не требовалась. Однако для прибывающих из ряда стран, в том числе России, новые ужесточения ничего не меняют. Для них продолжит действовать требование автоматической десятидневной самоизоляции и необходимости сдать 3 ПЦР-теста - один до въезда в страну и два - после.

Как отметил Джонсон, новый штамм коронавируса демонстрирует способность передаваться между полностью вакцинированными людьми.