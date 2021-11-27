В «Черную пятницу» иностранцы установили рекорд по сумме покупок в России
В «Черную пятницу», которая на сайте Wildberries стартовала 22 ноября, была зафиксирована повышенная активность покупателей из Германии, Латвии, Эстонии, США, Израиля и Молдовы. Об этом «Известиям» сообщили в аналитической службе Wildberries.
Отмечается, что общая сумма заказов с прошлого года увеличилась в два раза и достигла 1,5 млрд рублей.
Чаще всего иностранцы заказывали в России косметику, парфюмерию, игрушки, книги, товары для дома, нижнее белье, посуду и товары для кухни.
В период распродаж рос спрос и на товары российского производства — около 50% всех заказанных товаров сделаны в России.
Покупатели из Израиля чаще всего заказывали российские книги и шоколадные конфеты, из Латвии — настольные игры и лаки для ногтей. Жители Германии заказывали на Wildberries различные товары для рукоделия и кремы, Эстонии — косметические наборы для ухода и платья, Молдовы — скрабы для тела и брюки. Участники акции из США заказывали с доставкой из России книги, конфеты и кружки.
Играете ли вы в видеоигры?
Великобритания ввела обязательные ПЦР-тест и самоизоляцию для всех въезжающих в страну
Количество антител у подростков после вакцинации от ковида вырабатывается больше, чем у взрослых
Центр им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим исследованиям назальной вакцины от ковида