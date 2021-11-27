Нутрициолог рассказала о рисках употребления недостаточного количества воды в день

21:46, 27 ноября 2021, ПАИ

Нутрициолог Анастасия Гаврикова рассказала, что единой нормы употребления воды не существует, количество рассчитывается индивидуально для каждого человека, пишут «Известия».

В качестве ориентира Гаврикова предложила правило: 30 мл воды на 1 кг идеальной массы тела. Под идеальной массой тела подразумевается нормальный вес для определённого роста.

Нутрициолог отметила, что можно также ориентироваться на цвет мочи в течение дня: она должна быть светлой. Тёмный цвет означает, что человек употребляет недостаточное количество воды.

Как отметила Гаврикова, при употреблении недостаточного количества воды кровь начинает густеть, что снижает обеспечение клеток кислородом, а также ухудшает общее физическое состояние. Из-за недостатка воды может снижаться концентрация внимания, появляются головные боли, а реакция замедляется. Кроме того, недостаток воды влияет на работу пищеварительного тракта.