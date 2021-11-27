В Печорах сбили пешехода

23:04, 27 ноября 2021, ПАИ

В Печорах на улице Заводской сбит пешеход, передаёт корреспондент газеты «Печорская правда».

По предварительным данным, около 19:40 автобус на маршруте Псков – Печоры остановился и высадил пассажиров. Одна из них, 21-летняя женщина, решила перейти дорогу, обойдя автобус спереди и тем самым нарушив правила дорожного движения.

Следовавший из Пскова ВАЗ-2110 не заметил гражданку, переходящую дорогу в неположенном месте, и совершил наезд на пешехода. За рулём находился 33-летний мужчина. Водитель был трезв.

Пострадавшую увезли в Псковскую областную больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, бригада скорой помощи и МЧС.