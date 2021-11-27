Врач рассказала о вреде белого хлеба

23:38, 27 ноября 2021, ПАИ

Врач-диетолог Елена Соломатина на телеканале «Москва 24» рассказала о вреде ежедневного употребления белого хлеба.

Она отметила, что в таком хлебе содержится белая мука, вода и дрожжи, в результате чего он становится «по сути, сахаром».

После употребления этого продукта повышается уровень глюкозы, инсулин, какое-то время человек чувствует прилив энергии, а потом резко появляется усталость, раздражительность.

Врач отметила, что употребление белого хлеба может привести к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса.

Цельнозерновой и ржаной хлеб гораздо полезнее для здоровья, заключила диетолог.