Врач рассказала о вреде белого хлеба
Врач-диетолог Елена Соломатина на телеканале «Москва 24» рассказала о вреде ежедневного употребления белого хлеба.
Она отметила, что в таком хлебе содержится белая мука, вода и дрожжи, в результате чего он становится «по сути, сахаром».
После употребления этого продукта повышается уровень глюкозы, инсулин, какое-то время человек чувствует прилив энергии, а потом резко появляется усталость, раздражительность.
Врач отметила, что употребление белого хлеба может привести к инсулинорезистентности, диабету и очень резкому повышению веса.
Цельнозерновой и ржаной хлеб гораздо полезнее для здоровья, заключила диетолог.
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