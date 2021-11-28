Тромбозы стали одним из самых частых последствий COVID-19

09:21, 28 ноября 2021, ПАИ

Медики заявили, что тромбозы стали одним из самых частых последствий коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщило издание «Медик форум».

После перенесённой коронавирусной инфекции переболевшие граждане могут столкнуться с возникновением тромбозов, которые могут привести к инсультам и инфарктам даже после выздоровления пациента.

Врачи отметили, что риск тромбозов сохраняется в течение месяца после выписки пациента. В основной группе риска находятся пациенты с варикозными болезнями, тромбофлебитами, мерцательной аритмией и геморроем.

Специалисты сообщили, что признаки появления могут быть разными: например, отёки в месте закупорки сосуда и конечность может сильно «раздуть». Также необходимо обращать внимание на внезапные боли, которые могут быть причиной тромбоза глубоких вен. Из-за закупорки сосуда могут возникать судороги, что говорит о нарушении кровообращения. Также могут произойти изменения цвета или температуры кожи.

Сильная головная боль, нарушение симметрии лица, путаная речь, ухудшение зрения или онемение конечностей могут быть предпосылками к развитию тромбоза головного мозга.

Тромбами называются сгустки свернувшейся крови: это нормальный процесс, он не даёт нам умереть от потери крови, иначе кровь просто вытечет из раны. Иногда тромбы возникают внутри вен. Когда сгусток отрывается и попадает в кровоток, он может закупорить сосуды в сердце, мозге или лёгких. Так возникают инсульт, тромбоэмболия лёгочной артерии и другие опасные состояния.