Тромбозы стали одним из самых частых последствий COVID-19
Медики заявили, что тромбозы стали одним из самых частых последствий коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщило издание «Медик форум».
После перенесённой коронавирусной инфекции переболевшие граждане могут столкнуться с возникновением тромбозов, которые могут привести к инсультам и инфарктам даже после выздоровления пациента.
Врачи отметили, что риск тромбозов сохраняется в течение месяца после выписки пациента. В основной группе риска находятся пациенты с варикозными болезнями, тромбофлебитами, мерцательной аритмией и геморроем.
Специалисты сообщили, что признаки появления могут быть разными: например, отёки в месте закупорки сосуда и конечность может сильно «раздуть». Также необходимо обращать внимание на внезапные боли, которые могут быть причиной тромбоза глубоких вен. Из-за закупорки сосуда могут возникать судороги, что говорит о нарушении кровообращения. Также могут произойти изменения цвета или температуры кожи.
Сильная головная боль, нарушение симметрии лица, путаная речь, ухудшение зрения или онемение конечностей могут быть предпосылками к развитию тромбоза головного мозга.
Тромбами называются сгустки свернувшейся крови: это нормальный процесс, он не даёт нам умереть от потери крови, иначе кровь просто вытечет из раны. Иногда тромбы возникают внутри вен. Когда сгусток отрывается и попадает в кровоток, он может закупорить сосуды в сердце, мозге или лёгких. Так возникают инсульт, тромбоэмболия лёгочной артерии и другие опасные состояния.