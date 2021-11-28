Снег и до +3 градусов обещают псковичам 28 ноября
28 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днём — в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -3 до 0, днём — от 0 до +3.
Атмосферное давление низкое.
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