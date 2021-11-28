Израиль на две недели закрыл границы для иностранцев из-за нового штамма COVID-19

10:59, 28 ноября 2021, ПАИ

Правительство Израиля на две недели закрыло границы для всех иностранцев из-за нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон», сообщил «Интерфакс».



Заявление было сделано после ночного заседание кабмина, на котором обсуждалось восстановление ранее частично отмененных коронавирусных ограничений. Решение было принято в связи с выявленным случаем инфицирования новым штаммом в стране. К настоящему моменту в Израиле выявлен один случай инфицирования "омикроном". Еще семь человек с подозрением на этот штамм проходят проверку.

Помимо закрытых на 14 дней границ, правительство Израиля запретило израильтянам посещать 50 африканских стран, помещенных в «красную зону». Все жители, ранее прибывшие с африканского континента будут обязаны пройти карантин.

Новый штамм коронавируса «омикрон» был впервые выявлен в ЮАР в ноябре. С тех пор случаи заражения этим вариантом вируса были выявлены в Великобритании, Бельгии, Гонконге, Израиле, Италии, Германии и, предположительно, в Чехии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила «омикрон» как «вариант, вызывающий беспокойство».